Cyclomedia maakt foto's in gemeente Dongen

Cyclomedia start vanaf augustus met het maken van 360 graden foto’s van straten in Dongen. De opnames, die tot eind september duren, worden gemaakt vanaf de openbare weg. Deze beelden worden gebruikt voor inspectie en ruimtelijke plannen. Herkenbare gezichten en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.

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Vanaf begin augustus rijden speciale auto’s van Cyclomedia door Dongen om 360 graden foto’s te maken van straten. Dit gebeurt vanaf de openbare weg en duurt tot eind september. De beelden worden ingezet voor inspecties, het plannen van werkzaamheden en het maken van ruimtelijke plannen.

Privacyregels worden toegepast

Op de foto's kunnen gezichten en kentekens zichtbaar zijn. Cyclomedia past daarom de privacyregels toe, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Herkenbare elementen worden geblurd, zodat personen niet te identificeren zijn. De foto’s worden alleen bewaard zolang dat noodzakelijk is.

Volgens de gemeente wordt erop toegezien dat de privacy van inwoners goed beschermd blijft. Cyclomedia is verantwoordelijk voor het veilig verwerken van de beelden.

Meer informatie

De gemeente wijst erop dat inwoners bij Cyclomedia terechtkunnen met vragen over hun privacy. Het bedrijf biedt de mogelijkheid om gegevens in te zien of te laten verwijderen. Voor klachten kunnen inwoners ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.