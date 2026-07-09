Dongense kermis opent vrijdag met nieuwe attractie

Vanaf vrijdagavond 10 juli tot en met dinsdag 14 juli staat het Wilhelminaplein in Dongen vol met attracties voor de Dongense kermis. De Kanurah, een compleet gethematiseerde attractie, maakt dit jaar haar debuut op de kermis.

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De Dongense kermis begint vrijdagavond om zeven uur en duurt vijf dagen. Het evenement vindt plaats op het Wilhelminaplein, waar bezoekers kunnen genieten van een breed aanbod aan attracties zoals de Break dance, Safari Trip en Autoscooter Route 66. Nieuw dit jaar is de Kanurah, een attractie waar beleving centraal staat.

Naast de attracties zijn er kraampjes met eten en drinken, een kermiscafé met terras en spellen zoals eendjes vissen en bussen gooien. Voor de liefhebbers zijn er prijzen te winnen bij spellen als Lucky Cranes en Skeeball. De openingstijden variëren per dag: vrijdag van zes uur 's avonds tot middernacht, zaterdag tot en met maandag van half twee 's middags tot middernacht en dinsdag tot elf uur 's avonds.

Volop activiteiten

De kermis wordt vrijdagavond officieel geopend. Vanaf half zeven kun je bij de autoscooter grabbelen en aan een rad draaien voor prijzen, waaronder een passe-partout voor gratis toegang tot de kermis. Op zaterdagavond kun je gratis op de foto en zondagmiddag wordt voor de 303e keer de Piet Leander-trofee uitgereikt. Clown Desalles zorgt die avond voor extra vermaak.

Maandagavond zijn er optredens van artiesten, waarvan één nog geheim is. Dinsdagavond sluit de kermis af met 'The Magic 10 Minutes'. Tijdens deze momenten zijn er bij alle attracties speciale acties, zoals gratis ritjes of extra spelkansen. Deze acties worden aangekondigd via muziekboxen en een groot LED-scherm.

Praktische informatie

Bezoekers wordt geadviseerd zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de kermis te komen vanwege parkeerdrukte en verkeersveiligheid. De fietsenstalling is dit jaar voorzien van verlichting en camerabewaking.