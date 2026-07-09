Gaslekkage legt Wintelre plat

Een gaslekkage aan de Groenstraat in Wintelre heeft ervoor gezorgd dat het hele dorp zonder gas zit. Monteurs werken hard aan het herstel, dat naar verwachting rond vier uur ’s middags klaar is.

Gevonden voor jou

De gaslekkage heeft donderdagochtend geleid tot een volledige onderbreking van de gaslevering in Wintelre. Het probleem is ontstaan aan de Groenstraat, waar monteurs van Hurkmans inmiddels druk bezig zijn met reparaties.

De herstelwerkzaamheden duren naar verwachting tot ongeveer vier uur ’s middags. Tot die tijd wordt inwoners aangeraden om geen storingen aan hun cv-ketel zelf te verhelpen, maar het werk van de monteurs af te wachten. Hurkmans informeert bewoners door langs de deuren te gaan en is beschikbaar voor vragen.

Vragen bij Enexis

Inwoners die meer informatie willen over de situatie kunnen terecht bij Enexis, de netbeheerder. De gaslevering zal na herstel weer normaal functioneren. Tot die tijd blijft het hele dorp zonder gas.