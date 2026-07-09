Hossend in Book of Records: Polonaise Omroep Brabant officieel de langste

Omroep Brabant is officieel wereldrecordhouder van de langste polonaise ooit. Donderdagochtend maakten Jordy Graat en Lucille Werner een grote gouden envelop open. Daarin zat een oorkonde van het International Book of Records uit India: "Iedereen bedankt die mee heeft gedaan, het was waanzinnig."

"Die gaan we een heel mooi plekje geven hier op de redactie, want deze oorkonde is van ons allemaal", zegt Jordy. "Iedereen bedankt die mee heeft gedaan, het was waanzinnig."

"Eindelijk, hij is binnen. Het is officieel", zegt Jordy trots. Op de oorkonde staat dat het wereldrecord voor het 'maximum number of people performed polonaise dance' op 16 februari 2026 is behaald door Omroep Brabant. In totaal liepen 1315 mensen mee in de polonaise.

Lucille hangt ondertussen de bijbehorende medaille met trots om haar nek. "We zijn nu echt officieel wereldrecordhouder!", roept ze uit. "Dit pakken ze ons niet zomaar meer af. En mocht het ooit veranderen, dan pakken we dit record gewoon weer terug. Dit is iets om trots op te zijn."

Foutje, bedankt!

Toch staat er een opvallende fout op de oorkonde. "Hier staat: 'together in Ridderkerk'", zegt Lucille verbaasd. "Het was helemaal niet in Ridderkerk, het was in Veldhoven!", reageert Jordy.

Het lijkt erop dat de commissie nog aan de Schrobbelèr zat tijdens het opstellen van de oorkonde. Ridderkerk werd namelijk door Brabant van de troon gestoten. Daar werd in 2023 een polonaise gelopen met 1218 deelnemers. In de tent van Club Alaaf in Veldhoven werd dat record met 1315 deelnemers ruimschoots verbroken.

"Hoe dan? We waren toch écht in Veldhoven!", zegt Lucille schaterlachend. "Ik ga ze nog maar eens even bellen daar in India", zegt Jordy.

Brabants trots

Voor Lucille is het bijzonder dat het record nu echt in het International Book of Records komt te staan. "Dat is natuurlijk fantastisch. Dat je dat boek doorbladert en ons daar ziet staan, dat is heel erg grappig. En wat ik altijd al vond: dat wereldrecord polonaise hoort gewoon in Brabant."

Ze denkt nog vaak terug aan de recordpoging in Veldhoven. "Ik weet nog dat we daar stonden en dat de regen met bakken uit de lucht kwam vallen. Ik dacht echt: dit gaat nooit goedkomen. Maar het is gewoon gelukt. Dat vind ik echt Brabants trots."

Meerdere talenten

Lucille liet eerder in het Fijnfisjenie Café al zien dat ze meer talenten heeft. Zo werkte ze een biertje weg in slechts 1,8 seconde. Is dat misschien een nieuwe wereldrecordpoging in de maak? "Ik krijg nog wekelijks reacties van mensen die proberen mijn tijd te verbeteren. Hilarisch om te zien. Maar voorlopig genieten we eerst van dit polonaiserecord. Al zullen we dat natuurlijk wel moeten blijven verdedigen. En dat doen we met ons Brabantse hart."

De succesvolle recordpoging komt ook voorbij in de aflevering van Fijnfisjenie Café van 16 februari.