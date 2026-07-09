Avaz werd na zijn coming-out verstoten én bestolen door zijn familie

Een Iraanse masterstudent aan de TU/e is na zijn coming-out alle financiële steun van zijn familie kwijtgeraakt. Het Universiteitsfonds zamelt nu geld in om hem te helpen zijn studie af te maken.

Avaz (niet zijn echte naam) studeert sinds 2024 Architectuur in Eindhoven. Toen hij zijn familie vertelde dat hij homoseksueel is – iets wat in Iran niet wordt geaccepteerd – verbraken zij al het contact. Ook verloor hij de toegang tot zijn financiën. Daardoor kan hij zijn huur en collegegeld niet meer betalen. Alleen al het collegegeld voor zijn master bedraagt dit jaar 21.000 euro. Als hij zijn studie moet stoppen, dreigt hij ook zijn verblijfsvergunning te verliezen. Terugkeren naar Iran is voor hem geen optie. Als homoseksueel is hij daar niet veilig. Op homoseksualiteit staat zelfs de doodstraf. "Ik wilde mijn studie zelf financieren met de erfenis die ik kreeg na het overlijden van mijn vader", zegt hij tegen Cursor, de onafhankelijke nieuwswebsite van de universiteit.

"Ze vervloekten me, hingen op, blokkeerden me en ontvolgden me op sociale media."

Aanvankelijk wilde Avaz geërfd land in Iran verkopen om zijn studie te betalen. Zijn oudere broer, die in Zweden woont, raadde dat af omdat de Iraanse munt sterk in waarde was gedaald. "In plaats daarvan beloofde hij mij financieel te ondersteunen." Dat deed hij ook, totdat Avaz open was over zijn geaardheid.

Zijn broer en zus vroegen wanneer hij een vriendin zou zoeken en een gezin zou stichten. "Ik heb hun gezegd dat dat nooit zal gebeuren omdat ik homoseksueel ben en dat ze moesten stoppen met vragen", vertelt hij. Dat viel niet goed. "Ze vervloekten me, hingen op, blokkeerden me en ontvolgden me op sociale media." Het was de laatste keer dat hij met zijn familie sprak. Kort daarna ontdekte hij dat hij ook zijn bezittingen in Iran kwijt was. "Gezien mijn achtergrond ging het niet om een klein bedrag; het was een aanzienlijk vermogen." Een advocaat kon niets meer voor hem betekenen.

"Je verliest in één klap je familie en al je bezittingen."

Hij had zijn zus een volmacht gegeven om zijn financiële en juridische zaken in Iran te regelen. "Ik vertrouwde haar volledig." Dat zijn familie zo zou reageren, had hij nooit verwacht. "Je verliest in één klap je familie en al je bezittingen." Vooral de houding van zijn broer verbaasde hem. "Ik dacht echt dat hij na zoveel tijd in Europa misschien progressiever zou zijn geworden." Toch heeft hij geen spijt van zijn coming-out. "Ik ben niet iemand die met een masker wil leven. Mijn vader heeft me altijd geleerd eerlijk te zijn." Avaz werkt twee dagen per week als fietsbezorger en afwashulp in een Indiaas restaurant om rond te komen. Dat is niet genoeg. Vorig jaar kon hij drie maanden zijn huur niet betalen en dreigde hij uit huis te worden gezet. "Dat waren de donkerste dagen van mijn leven. Ik heb gebeld en gesmeekt om meer tijd." Dankzij een lening van een vriend mocht hij er blijven wonen.

"Ik heb alleen de kans nodig om mijn studie af te maken."