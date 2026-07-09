Groot onderhoud Dorpsstraat start na de zomervakantie

De Dorpsstraat in Goirle krijgt groot onderhoud. De werkzaamheden beginnen maandag 24 augustus en duren anderhalf jaar. De weg wordt in fases volledig afgesloten. Voor omwonenden is een bewonersbrief met meer informatie beschikbaar.

Gevonden voor jou

Na ruim twee jaar voorbereiding gaat het project ‘groot onderhoud Dorpsstraat’ van start. De werkzaamheden beginnen direct na de zomervakantie en zullen anderhalf jaar in beslag nemen. Gedurende die periode wordt de weg in verschillende fases afgesloten voor verkeer.

Het onderhoud is groter geworden dan oorspronkelijk gepland. Dit komt door de toevoeging van de GOW30-regeling, die staat voor een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Met deze regeling wordt de Dorpsstraat veiliger en leefbaarder, vooral voor fietsers en voetgangers.

Groenere Dorpsstraat

Ook de aanleg van de zogenaamde klimaatboog heeft bijgedragen aan de langere voorbereidingstijd. Deze maatregel maakt de Dorpsstraat groener en zorgt voor een betere leefomgeving. Omwonenden hebben een bewonersbrief ontvangen met meer informatie over het project en de planning.

De gemeente Goirle werkt aan een overzicht van wegafsluitingen en omleidingsroutes. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gedeeld via de projectpagina van de gemeente.