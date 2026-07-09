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Wintelre heeft weer gas na uren zonder door lek
Vandaag om 13:47 • Aangepast vandaag om 16:45
In Wintelre is donderdag een gaslek geweest. Heel het dorp zat uren zonder gas. Rond vier uur was volgens Enexis het gat gedicht en werd de druk in de leiding weer opgevoerd.
Het gaslek ontstond toen er een nieuw gasstation werd geïnstalleerd aan de Groenstraat in Wintelre. Daarbij is een van de leidingen beschadigd geraakt. Die wordt momenteel gerepareerd.
In totaal hebben 813 aansluitingen door het lek geen gas. Inwoners is gevraagd om de gaskraan dicht te draaien.
Volgens een woordvoerder van Enexis krijgen inwoners een instructie om de gasleiding te ontluchten.
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