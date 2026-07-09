Islamitische begraafplaats in Roosendaal stap dichterbij

De gemeente Roosendaal heeft een overeenkomst gesloten met de Islamitische Vereniging om een Islamitische begraafplaats te realiseren aan de Rucphensebaan. Dit brengt de realisatie van de begraafplaats een stap dichterbij.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan met de Islamitische Vereniging Roosendaal. Hierdoor kunnen verdere afspraken worden gemaakt over onder andere de kosten en verantwoordelijkheden voor het project.

De Islamitische Vereniging heeft al lange tijd plannen om een begraafplaats te realiseren in eigen beheer. Zij hebben zelf contact gezocht met de grondeigenaar en dragen de volledige kosten en risico’s. De gemeente ondersteunt waar nodig en start nu de planologische procedure.

Wijziging omgevingsplan nodig

De gronden waar de begraafplaats moet komen, naast de parkeerplaats van Zegestede, hebben momenteel een agrarische bestemming. Er is daarom een wijziging van het omgevingsplan nodig voordat de begraafplaats gerealiseerd kan worden.

De eerste intentieverklaring werd al in februari vorig jaar ondertekend. Toen werd onderzocht of het project planologisch, maatschappelijk en financieel haalbaar is. Het onderzoek heeft positief uitgepakt, waardoor deze volgende stap nu gezet kan worden.

Met de begraafplaats krijgt de islamitische gemeenschap in Roosendaal een eigen plek voor een waardige laatste rustplaats. Een lang gekoesterde wens van de vereniging komt daarmee dichterbij.