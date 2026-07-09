Fietspad Cuijk-Katwijk tijdelijk afgesloten

Het fietspad tussen Cuijk en Katwijk is van maandag 13 juli tot en met vrijdag 24 juli afgesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond.

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Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 24 juli voert Swietelsky Rail Benelux in opdracht van ProRail verbeteringen uit aan de Maaslijn. Hierdoor is het MaasWaalpad, het fietspad langs het spoor tussen Cuijk en Katwijk, tijdelijk niet toegankelijk.

Fietsers moeten gebruik maken van een omleidingsroute, die is aangegeven met gele borden. Bij kruispunten langs de route zijn overdag verkeersregelaars aanwezig. Zij zorgen ervoor dat het verkeer veilig en soepel verloopt.

Alternatieve route

De omleiding is duidelijk aangegeven, zodat fietsers zonder problemen een alternatieve route kunnen volgen. Het is belangrijk om de aanwijzingen op de borden en van verkeersregelaars goed op te volgen voor een veilige doorgang.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project om de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond te verbeteren. Het doel is om de spoorlijn efficiënter en betrouwbaarder te maken.