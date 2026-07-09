Aangepaste openingstijden en afvalinzameling in Son en Breugel

De Milieustraat in Son en Breugel heeft tot en met woensdag 15 juli aangepaste openingstijden. Ook de afvalinzameling start op deze dagen eerder, namelijk om half zeven ’s ochtends.

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Vanwege de gewijzigde planning is de Milieustraat in Son en Breugel op bepaalde dagen in de ochtend geopend in plaats van in de middag. Vandaag, donderdag 9 juli, blijft de Milieustraat gesloten. Op vrijdag 10 juli en maandag 13 juli kun je er terecht van acht uur tot twaalf uur ’s ochtends. Zaterdag 11 juli is de Milieustraat geopend van acht uur tot drie uur ’s middags. Op dinsdag 14 juli is de locatie opnieuw gesloten, waarna op woensdag 15 juli de openingstijden weer van acht uur tot twaalf uur ’s ochtends zijn.

Naast de aangepaste openingstijden van de Milieustraat, wordt ook het afval eerder opgehaald. Op alle genoemde dagen begint de afvalinzameling al om half zeven ’s ochtends. Dit is een uur eerder dan gebruikelijk. Het advies is dan ook om het afval de avond ervoor buiten te zetten, zodat je zeker weet dat het op tijd wordt meegenomen.

De aangepaste tijden gelden tijdelijk en lopen tot en met woensdag 15 juli. Houd rekening met deze wijzigingen bij het wegbrengen van afval naar de Milieustraat of het klaarzetten van je huisvuil.