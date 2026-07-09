Wielrenner Huub Artz heeft het in debuut-Tour aan de stok met jury

Huub Artz beleeft twee enerverende dagen in de Tour de France. De renner uit Wintelre maakt zijn debuut in de Tour de France en sprintte woensdag naar plek 4 in de massasprint. Donderdag zat hij in de vlucht van de dag, maar nadat hij het aan de stok kreeg met de jury liet hij zich afzakken naar het peloton.

Woensdag was Artz nog in een jubelstemming toen hij achter de door de Nederlander Olav Kooij gewonnen massasprint in Pau vierde werd. Een dag later sprong Artz mee met de kopgroep, maar leek hij ruzie te krijgen met de jury.

Artz kwam tot twee keer toe bij de jurywagen voor een gesprek. Het leek erop dat hij erop gewezen werd dat hij niet op een correcte wijze zijn handen op het stuur had. In een herhaling is te zien dat hij met zijn onderarmen steunt op het stuur en met zijn handen om de hoorns van zijn stuur is gekromd. Dat mag niet.

Na het tweede gesprek met de jury liet Artz zich uitzakken en kwam hij weer in het peloton. Volgens Lotto-ploegbaas Kurt Van de Wouwer heeft Artz zich zelf laten uitzakken en moest het niet van de jury. De ploegleider spreekt van 'kortsluiting in zijn hoofd na verwittiging'.

In de etappe van donderdag stapte Arvid de Kleijn af. De renner uit Vorstenbosch moest lossen op de eerste klim van de dag en stapte later af.