Hitteprotocol in Dongen bij de afvalverwerking

Vanaf vrijdag 10 juli geldt in Dongen het hitteprotocol. Afval wordt vroeger opgehaald en milieustraat De Coolhof hanteert aangepaste openingstijden.

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Het hitteprotocol treedt vanaf morgen in werking in Dongen vanwege de zomerse temperaturen. De afvalinzameling start om zes uur ’s ochtends. Inwoners moeten hun containers en PMD-afval dus eerder buiten zetten.

Ook milieustraat De Coolhof past de openingstijden aan. De locatie is vanaf vrijdag elke dag open van half acht 's ochtends tot twaalf uur ’s middags. Dit is ruim vijf uur korter dan normaal.

Houd rekening met veranderingen

Door het protocol wil de gemeente de belasting van hoge temperaturen voor personeel en inwoners beperken. Het advies is om goed te letten op de aangepaste tijden en daar rekening mee te houden.

Meer informatie over het hitteprotocol en andere gemeentelijke updates is te vinden op de website van de gemeente Dongen.