Arriva verzorgt snellere busverbindingen in Oost-Brabant

Arriva gaat vanaf volgend jaar opnieuw het busvervoer in Oost-Brabant verzorgen. Samen met de provincie Noord-Brabant werkt het vervoersbedrijf aan verbeteringen, zoals snellere routes en het verplaatsen van bushaltes. De definitieve dienstregeling wordt in september vastgesteld. Vooruitlopend daarop worden al verkeersbesluiten voorbereid.

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Vanaf januari 2027 neemt Arriva het busvervoer in Oost-Brabant opnieuw op zich. De provincie Noord-Brabant heeft besloten om het huidige contract met de vervoerder te verlengen. Om de dienstverlening te verbeteren, worden onder andere bushaltes verplaatst en nieuwe routes ingevoerd. Acht haltes worden nog dit jaar op een andere locatie aangelegd, terwijl voor andere haltes tijdelijke voorzieningen worden geplaatst tot medio 2027.

Een belangrijke wijziging is dat het nieuwe lijnennet meer directe verbindingen biedt. Het huidige netwerk, dat voornamelijk door woonwijken loopt, zorgt voor lange reistijden. Met de nieuwe plannen wil Arriva dit aanpakken door directe lijnen tussen wijken, dorpen, het station en de binnenstad aan te bieden. Daarnaast komen er twee hoogwaardige openbaarvervoerlijnen (HOV), snelle busroutes die wijken buiten de snelwegring verbinden met het station.

Wijzigingen bij transferiumbussen

Ook de transferiumbussen worden aangepast. Zij gaan niet meer door de historische binnenstad rijden, maar krijgen haltes aan de binnenstadsring. Dit moet zorgen voor een veiliger verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers. Bovendien gaan deze lijnen stoppen bij tussenliggende haltes, zodat meer reizigers gebruik kunnen maken van de transferiumbussen. Het gebruik van deze bussen wordt gemonitord en in 2029 geëvalueerd.

Bravoflex blijft beschikbaar

Naast de reguliere buslijnen blijft Bravoflex een aanvulling op het openbaar vervoer. Dit systeem, waarbij reizigers zelf ritten boeken via een reisplanner, biedt een oplossing op plekken en tijden waar geen vaste bus rijdt. Er zijn speciale haltes ingericht voor Bravoflex in de gemeente.

De provincie Noord-Brabant neemt in september een definitief besluit over de concessie en de dienstregeling. Vanaf dat moment wordt duidelijk welke routes en haltes definitief worden gewijzigd. Tot die tijd worden de verkeersbesluiten voorbereid, zodat de planning niet in gevaar komt.