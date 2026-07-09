School belooft volledige inzet voor leerling na AI-filmpjes over docent

Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch gaat zich voor de volle honderd procent inzetten voor de leerling die een AI-filmpje maakte waarin een leraar racistisch werd afgebeeld. De school had de jongen, die dertien jaar is, eerst geschorst en daarna definitief van school gestuurd, maar werd woensdag door de rechter teruggefloten. De school had volgens de rechter niet goed onderbouwd waarom hij van school werd gestuurd.

De ouders van de jongen stapten naar de rechter om te voorkomen dat hun zoon van school werd gestuurd. Ze vinden het heel erg wat hun zoon heeft gedaan. Toch menen zij dat de school onvoldoende heeft uitgelegd waarom de veiligheid van de hele school daardoor in het geding zou zijn gekomen. De jongen van dertien maakte eerder met AI enkele filmpjes van een docent en deelde die op TikTok. In een van de video's is de docent te zien op een katoenveld waar zij katoen plukt. In een andere video is zij afgebeeld met het hoofd van een gorilla.