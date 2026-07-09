School belooft volledige inzet voor leerling na AI-filmpjes over docent
Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch gaat zich voor de volle honderd procent inzetten voor de leerling die een AI-filmpje maakte waarin een leraar racistisch werd afgebeeld. De school had de jongen, die dertien jaar is, eerst geschorst en daarna definitief van school gestuurd, maar werd woensdag door de rechter teruggefloten. De school had volgens de rechter niet goed onderbouwd waarom hij van school werd gestuurd.
De ouders van de jongen stapten naar de rechter om te voorkomen dat hun zoon van school werd gestuurd. Ze vinden het heel erg wat hun zoon heeft gedaan. Toch menen zij dat de school onvoldoende heeft uitgelegd waarom de veiligheid van de hele school daardoor in het geding zou zijn gekomen.
De jongen van dertien maakte eerder met AI enkele filmpjes van een docent en deelde die op TikTok. In een van de video's is de docent te zien op een katoenveld waar zij katoen plukt. In een andere video is zij afgebeeld met het hoofd van een gorilla.
De schoolleiding confronteerde de jongen met de filmpjes, waarna hij toegaf dat hij ze had gemaakt.
Veiligheid in het geding
De school vond het niet verantwoord om de leerling nog langer toe te laten. Volgens de leiding kwamen de rust, orde en veiligheid binnen de school ernstig in het geding door de filmpjes. Ook stelt de school dat er sprake is van een patroon van incidenten met deze leerling.
Volgens directeur Hulsman is de school blij dat er nu duidelijkheid is na een voor alle betrokkenen ingrijpende en onzekere periode.
"Onze volledige aandacht gaat uit naar een constructieve en positieve voortzetting van het onderwijs voor deze leerling en naar een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Wij zullen ons daar als school voor de volle honderd procent voor inzetten", zegt Hulsman.
Ruimte voor goede toekomst
De directeur van het gymnasium wil niet verder ingaan op de zaak, omdat 'hij ruimte wil creëren voor herstel, vertrouwen en een goede toekomst voor iedereen die hierbij betrokken is'.