Tilburg past maatregelen aan voor carnaval 2027

Tilburg bereidt zich voor op carnaval 2027 met nieuwe maatregelen en aanpassingen. De gemeente wil het volksfeest veilig en toegankelijk houden en gebruikt de viering van 11 november als testmoment voor de aanpak. Gastvrijheidspoorten en verkeersafsluitingen blijven bestaan, terwijl evenemententerreinen mogelijk ruimer worden ingericht.

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De gemeente Tilburg werkt samen met horecaondernemers, de Carnavalsstichting Tilburg (CST) en Binnenstadmanagement Tilburg (BMT) om het carnavalsfeest in 2027 beheersbaar te houden. Op populaire locaties, zoals het Piusplein en de Korte Heuvel, worden afspraken gemaakt over publieksstromen, programmering en veiligheid. Om drukte te verminderen, wordt gekeken naar extra ruimte voor evenemententerreinen en blijven hekken op sommige plekken noodzakelijk.

Tijdens het carnaval, dat van vrijdag tot en met dinsdag duurt, worden gastvrijheidspoorten opnieuw ingezet. Deze poorten zorgen voor een overzichtelijke entree en bieden de mogelijkheid om bezoekers te controleren op huisregels en ongewenste voorwerpen. Personen die zichtbaar onder invloed zijn, kunnen worden geweerd. Ook worden maatregelen zoals de campagne ‘Nie Graoie Mar Zwaoie’, extra fietsenstallingen en toiletten voortgezet.

Inclusief volksfeest

Een belangrijk uitgangspunt voor carnaval in Tilburg is dat iedereen welkom is, ongeacht leeftijd. Jongeren onder de 18 jaar mogen echter geen alcohol kopen, krijgen of drinken. Als zij zichtbaar onder invloed zijn, kan hen de toegang tot een terrein worden geweigerd. Bezoekers die overlast veroorzaken of een risico vormen voor de openbare orde, worden ook geweerd. Veiligheid en gedrag bepalen dus wie toegang krijgt.

Voor de openbare ruimte worden duidelijke regels opgesteld, zodat de gemeente maatregelen kan nemen als organisatoren zich hier niet aan houden. Horecaondernemers hebben zorgen over de uitvoerbaarheid en hun verantwoordelijkheid tijdens het evenement. De gemeente zegt deze zorgen serieus te nemen en hierover afspraken te maken.

Testmoment op 11 november

De viering van 11 november 2026 wordt gebruikt om de nieuwe aanpak en afspraken te testen. Daarna evalueren de gemeente, CST, horeca en andere betrokkenen de resultaten. Op basis hiervan worden de definitieve plannen voor carnaval 2027 uitgewerkt. De groei van het carnaval vraagt om blijvende investeringen in onder andere beveiliging, schoonmaak en aanvullende programmering.