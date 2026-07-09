Middeleeuwse stadsput ontdekt in centrum Eindhoven

Archeologen hebben op de hoek van de Demer en Marktstraat in Eindhoven een middeleeuwse stadsput gevonden. De waterput, die in de 14e eeuw al werd genoemd, was bedoeld om de stad van water te voorzien.

Gevonden voor jou

Bij de herinrichting van de binnenstad zijn archeologen van onderzoeksbureau SWECO gestuit op de resten van een historische waterput. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eindhoven, die sporen uit het verleden wil bewaren en documenteren.

De ontdekking van de stadsput komt niet onverwacht. Historische bronnen uit de laatmiddeleeuwen verwezen al naar de aanwezigheid van twee stadswaterputten in het gebied. Eerder onderzoek had bovendien al aanwijzingen gegeven voor de locatie van deze putten.

Onderzoek en kaart

De gemeente Eindhoven houdt toezicht op het behoud van archeologische resten. In 2022 is hiervoor een speciale archeologische kaart bijgewerkt. Op deze kaart staan plekken waar archeologische vondsten worden verwacht of vermoed.

De vondst benadrukt het belang van archeologisch onderzoek bij stadsvernieuwing. Het laat zien hoe historische structuren onderdeel blijven van het moderne stadsbeeld.