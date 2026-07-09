Geen cel- of taakstraf voor autodief die wegreed met kinderen van Sander

Tomas G., de man die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl er drie kinderen op de achterbank zaten, hoeft niet terug de gevangenis in. Ook krijgt hij geen taakstraf. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten.

De man werd donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 124 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. Daarin gaat de rechter mee met het Openbaar Ministerie. Die vroeg de verdachte eerder al vrij te spreken van wederrechtelijke vrijheidsberoving, omdat niet bewezen is dat G. wist dat de kinderen in de auto zaten.

Behandeling belangrijkst

Het Openbaar Ministerie eiste wel een taakstraf van 120 uur. Ook die heeft de rechter hem niet opgelegd, omdat de maatschappij volgens hen het meest is gebaat bij voortzetting van zijn behandeling en begeleiding. G. is zijn leven aan het beteren in psychiatrische kliniek de Rooyse Wissel. Een taakstraf zou dat herstel kunnen belemmeren en het risico vergroten dat hij opnieuw de fout ingaat.

De advocaat van de verdachte is blij met het vonnis. “Ik vind dit een hele goede beslissing", zegt Tom Roggenkamp tegen Omroep Brabant. "Dit betekent niet dat hij helemaal geen straf heeft gehad. Hij heeft al maanden vastgezeten in voorlopige hechtenis en is nu op de goede weg. Het strafrecht is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat iemand die daar al heel vaak is gekomen, daar niet nog een keer komt.”

Afsluiten en doorgaan

Voor Sander Kwarten is het een moeilijke dag vanwege de uitspraak. Hij en zijn gezin hebben nog veel last van de diefstal.

"Geen enkele straf is toepasselijk voor wat er is gebeurd. Welke straf hij ook had gekregen, de psychische schade die wij als gezin hebben opgelopen blijft. We hopen het af te kunnen sluiten en willen graag ons leven herpakken."