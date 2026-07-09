Navigatie overslaan
Ontdek

Meerdere ongelukken op A17, snelweg afgesloten en traumahelikopter ingezet

Vandaag om 14:54
De auto raakte flink beschadigd (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De auto raakte flink beschadigd (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Op de A17 bij Zevenbergen zijn donderdagmiddag meerdere ongelukken gebeurd. De snelweg is daarom volledig afgesloten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na het eerste ongeluk ontstond een file. Even later gebeurde er een tweede ongeluk.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook een traumahelikopter is ingezet. Eén slachtoffer raakte bekneld en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, laat de politie weten.  

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ongelukken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.