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Meerdere ongelukken op A17, snelweg afgesloten en traumahelikopter ingezet
Vandaag om 14:54
Op de A17 bij Zevenbergen zijn donderdagmiddag meerdere ongelukken gebeurd. De snelweg is daarom volledig afgesloten.
Na het eerste ongeluk ontstond een file. Even later gebeurde er een tweede ongeluk.
Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook een traumahelikopter is ingezet. Eén slachtoffer raakte bekneld en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, laat de politie weten.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ongelukken.
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