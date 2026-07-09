Meerdere ongelukken op A17, snelweg kort afgesloten

Op de A17 bij Zevenbergen zijn donderdagmiddag meerdere ongelukken gebeurd. Iemand raakte daarbij zwaargewond. De snelweg was volledig afgesloten. Rond half vier ging de weg weer open voor verkeer.

Na het eerste ongeluk ontstond een file. Even later gebeurde er een tweede ongeluk. Eén slachtoffer raakte bij een van de botsingen bekneld en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, laat de politie weten. Dat slachtoffer raakte zwaargewond.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ongelukken.