Aanpak van N69 loopt vertraging op door stikstofregels

De aanpassingen om geluidsoverlast op de N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard tegen te gaan, kunnen voorlopig niet worden uitgevoerd. Voor de werkzaamheden en andere verbeteringen aan de weg moet het verkeer worden omgeleid, maar dat leidt tot te veel stikstofuitstoot in een Natura 2000-gebied. Daarom wordt nu onderzocht wanneer de werkzaamheden wél kunnen plaatsvinden.

Het nieuwe, noordelijke deel van de N69 is sinds 2021 in gebruik. Na de opening ontving de provincie verschillende meldingen van geluidsoverlast. Samen met omwonenden en de gemeenten Valkenswaard en Bergeijk is daarom gekeken hoe dit kan worden aangepakt.

De werkzaamheden zouden ongeveer 25 weken duren. Tijdens die periode wordt steeds één rijrichting afgesloten en het verkeer omgeleid. Juist bij die omleidingen gooien de nieuwe stikstofregels roet in het eten.

Nieuw onderzoek moet uitwijzen wat wel mogelijk is. De resultaten daarvan worden dit najaar verwacht. Tot die tijd kan de geluidsoverlast niet worden aangepakt.

Aanpassingen aan de weg

Naast het aanpakken van de geluidsoverlast wil de provincie ook de weg zelf verbeteren. Zo moeten de bermen worden versterkt en wil de provincie op een aantal plaatsen doorgangen aanleggen zodat hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn bij een ongeluk.

Onderzocht wordt nu of deze verbeteringen eventueel los van de geluidsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd.