Vier mannen opgepakt na reeks inbraken in Breda en omgeving

Vier mannen zijn recent opgepakt voor mogelijk tientallen inbraken of pogingen daartoe. De groep zou het met name gemunt hebben op horecaondernemers in Breda en omgeving.

De vier verdachten werden op 24 juni aangehouden, nadat een rechercheteam onderzoek had gedaan naar de reeks inbraken. Die werden gepleegd bij horecaondernemers in Breda, Oosterhout, Zevenbergen, Teteringen, Made en Waalwijk.

Het gaat vermoedelijk om tientallen inbraken die toe te rekenen zijn aan leden van deze groep. Daarbij heeft het rechercheteam nog veel meer zaken in beeld waarvoor de inbrekersgroep verantwoordelijk zou kunnen zijn. Ook leek het erop dat de groep meerdere inbraken aan het voorbereiden was.

Identiteit snel bekend

De identiteit van de verdachten was volgens de politie al vrij snel bekend. Het gaat om vier mannen uit Breda van 20, 22, 24 en 41 jaar oud.

De mannen zitten in voorarrest. Tot woensdag 8 juli mochten zij alleen contact hebben met rechercheurs en hun advocaten.

Het onderzoek gaat verder. De verdachten zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.