Geldrop-Mierlo werkt aan Stadteland Initiatievenfonds

Geldrop-Mierlo onderzoekt sinds januari 2026 een nieuw investeringsfonds, het Stadteland Initiatievenfonds, dat ondernemers en maatschappelijke organisaties moet helpen samenwerken.

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Het Stadteland Initiatievenfonds moet bijdragen aan gezamenlijke doelen binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Een stuurgroep, ondersteund door adviesbureau Blaauwberg, voert sinds het begin van dit jaar gesprekken met betrokken partijen zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Op 1 juli is besloten om het fonds te organiseren via zes trekkingsgebieden. Dit betekent dat middelen zoveel mogelijk worden ingezet in de gebieden die hieraan bijdragen. Daarnaast is een tarief van 65 euro per 100.000 euro WOZ-waarde voor niet-woningen vastgesteld als uitgangspunt. Deze plannen zijn vastgelegd in een startnotitie, die binnenkort gedeeld wordt met betrokkenen.

Het fonds richt zich op thema’s zoals energie, leefbaarheid, bedrijventerreinen, cultuur, innovatie en het versterken van de centra. Het idee is dat ondernemers en organisaties samen investeren in deze onderwerpen om de gemeente verder te ontwikkelen.

Besluit volgt later

De startnotitie wordt binnenkort officieel gepresenteerd. Ondernemers en maatschappelijke organisaties krijgen dan de kans om hierop te reageren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen of het Stadteland Initiatievenfonds daadwerkelijk wordt ingevoerd.

De verkenning is een belangrijke stap richting meer samenwerking en gerichte investeringen in Geldrop-Mierlo.