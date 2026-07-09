Vrouwen mishandeld en vernederd vanwege huidskleur, politie jaagt op daders

Drie vrouwen zijn op Koningsdag door drie mannen gediscrimineerd, uitgescholden en mishandeld op de Boutenslaan in Eindhoven. Dat gebeurde uit het niets, meldt de politie donderdag.

De moeder vroeg de mannen wat zij hun misdaan had, maar kreeg alleen een handgebaar terug. Vervolgens wilden de vrouwen rustig naar hun fietsen lopen, maar plotseling werd de moeder twee keer geslagen.

Toen een moeder (57) met haar dochter (23) en haar zus (51) na een vrijmarkt in het Stadswandelpark aan de Boutenslaan naar huis liep, werden ze uit het niets uitgescholden vanwege hun huidskleur.

Geschrokken renden de vrouwen naar de fiets van de moeder. "Maar de mannen zijn nog niet klaar en komen achter hen aan. De dochter krijgt een flinke trap van een van de mannen en valt daardoor op de grond", schrijft de politie.

Bestolen en blikje geleegd over hoofd

Een van de mannen leegt daarna de inhoud van een blikje drinken over het hoofd van de moeder. Een andere man trekt haar ketting van haar nek en de oorbellen uit haar oren. Ook bij haar zus worden sieraden van haar lichaam getrokken.

"En alsof dat nog niet genoeg is, wordt ook de fiets van de moeder nog vernield door de mannen", besluit de politie. Omstanders probeerden de mannen nog te stoppen. Ook een beveiliger van de vrijmarkt schoot de vrouwen te hulp.

De drie mannen gingen er uiteindelijk vandoor en zijn nog niet opgepakt. De politie is naar het drietal op zoek en deelt daarom een uitgebreid signalement en foto's. Wie meer weet over de mishandeling of de daders herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.