Man dood na val van dak bij installeren zonnepanelen, justitie eist boete

Een werknemer van een elektrobedrijf kwam vorig jaar om het leven toen hij bij het installeren van zonnepanelen van een dak viel in Rijsbergen. De man was niet gezekerd en ook was er bijvoorbeeld geen hek langs de rand van het ruim zeven meter hoge platte dak geplaatst. Volgens justitie is de werkgever schuldig aan het ongeluk. Daarom werd donderdag een forse boete geëist voor dood door schuld in de rechtbank in Den Bosch.

Het ongeluk gebeurde op 31 januari 2025 aan de Ettenseweg in Rijsbergen, waar toen een nieuwe carwash werd gebouwd. De wasstraat was bijna klaar en het elektrobedrijf uit Wernhout legde als finishing touch nog 141 zonnepanelen op het dak. Een fatale val

Op de derde dag van die werkzaamheden ging het fout. Op camerabeelden van een bedrijf uit de buurt was te zien dat de Roemeense werknemer Bogdan achteruitliep met kabels in zijn hand, terwijl een collega de andere kant op liep. Als het beeld even verspringt, is er nog maar één medewerker te zien op het dak. Bogdan werd daarna zeven meter lager gevonden door iemand van de carwash. Hulpdiensten werden nog gebeld, maar hulp mocht niet meer baten. Dat er van alles fout is gegaan, is wel duidelijk en dat gaf de eigenaar van het familiebedrijf ook ruiterlijk toe in de rechtbank. "Er werd toen te veel mondeling overlegd over de aanpak van een klus en de veiligheid", legde hij uit. "En er werd te weinig schriftelijk vastgelegd. We hadden daar te weinig aandacht voor." Volgens de officier van justitie werd zo feitelijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de werknemers gelegd. En die hoort toch echt alleen bij de werkgever te liggen, legde ze uit.

Geen hek langs de rand

Volgens de eigenaar van het elektrobedrijf was niet gekozen voor een hek langs de rand van het dak, omdat dit te krap zou worden. Er werd gekozen om met een harnas en touwen te werken, maar wat bleek: de twee werknemers hadden hun tuigjes niet eens meegenomen naar de klus. Samen hadden ze afgesproken zonder tuig te werken omdat de touwen anders steeds zouden blijven haken achter de zonnepanelen en de constructie eronder. Als ze aan de rand moesten werken, zouden ze dat op handen en knieën doen, spraken ze af. Maar dat ging dus fout. En een fout op 7,2 meter hoogte kan grote gevolgen hebben, zo bleek. De eigenaar werd emotioneel toen het over zijn Roemeense werknemer ging. Die werkte al jaren bij hem en hij had privé ook een goede band met hem. Na het ongeluk heeft hij de veiligheid drastisch anders aangepakt, vertelde hij. "Alles wordt nu vastgelegd en de controle op naleving van de regels is nu honderd procent." Boete van 60.000 euro

De officier van justitie snapte ook wel dat de eigenaar dit nooit heeft gewild, maar kon er niet omheen dat het elektrobedrijf flinke steken heeft laten vallen bij het project in Rijsbergen. “Er was geen hek, leuning, steiger of vangnet”, somde ze op. “En ook was er geen individueel tuig aanwezig, terwijl daarvoor wel vaste ankerpunten op het dak zaten.” Volgens haar was er op het gebied van veiligheid te weinig vastgelegd en besproken met de werknemers. Dat is onaanvaardbaar. Ze eiste daarom een flinke boete van 60.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk, voor het bedrijf met ongeveer tien werknemers. "Zeker bij werken op hoogte zijn veiligheidsmaatregelen hard nodig", oordeelde ze. "En dat bleek wel. Dit ongeluk had voorkomen kunnen worden. Nu is het erg voor de weduwe en hun jonge dochter dat Bogdan nooit meer thuiskwam van zijn werk." De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 23 juli. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.