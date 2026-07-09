Uitslaande brand in huis in Oss: veel rook, brandweer schaalt op

In een huis aan de Goudplevier in Oss is donderdagmiddag brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit voorzorg zijn de naastgelegen woningen in het blok ontruimd.

De brand begon op de eerste verdieping van het huis en sloeg vervolgens over naar het dak. De brandweer is met veel materieel ter plaatse, waaronder twee tankautospuiten uit Oss en Berghem, een waterwagen uit Heesch en een hoogwerker uit Oss.

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel werd een vogeltje uit het huis gered en naar buiten gebracht. De brandweer heeft met de hoogwerker dakpannen verwijderd om het vuur beter te kunnen blussen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.