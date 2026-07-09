Organisaties kunnen Waarderingsprijs Meedoen in Maashorst winnen

De gemeente Maashorst reikt dit jaar de Waarderingsprijs Meedoen uit. Hiermee worden organisaties en initiatieven beloond die zich inzetten voor een inclusieve samenleving. Voordrachten voor de prijs kunnen tot 1 september worden ingediend.

Gevonden voor jou

Met de Waarderingsprijs Meedoen wil de gemeente Maashorst organisaties, verenigingen, stichtingen en ondernemers in het zonnetje zetten die actief bijdragen aan een toegankelijke en inclusieve samenleving. De prijs is bedoeld voor initiatieven die tussen oktober 2025 en oktober 2026 zijn uitgevoerd en niet eerder subsidie hebben ontvangen.

Organisaties maken kans op de prijs als zij bijvoorbeeld mensen met en zonder beperking verbinden, drempels verlagen of inclusie structureel onderdeel maken van hun werkwijze. Ook initiatieven die langdurig bewustwording stimuleren komen in aanmerking.

Wat levert het op?

De winnaar ontvangt een wisselbokaal en een geldbedrag van 1.000 euro. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Week van de Toegankelijkheid, een jaarlijks evenement dat inclusie en toegankelijkheid onder de aandacht brengt.

Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 september 2026 worden ingediend bij de gemeente Maashorst. Daarbij moet worden vermeld waarom de organisatie of het initiatief de prijs verdient en wat de relatie is met het voorgedragen project.

Met de Waarderingsprijs wil de gemeente laten zien dat bijzondere inzet voor inclusie niet onopgemerkt blijft. Zo hoopt Maashorst een nog toegankelijker en inclusiever plek te worden voor iedereen.