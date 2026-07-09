Vergadering welstandscommissie Steenbergen op 15 juli

De welstandscommissie in Steenbergen bespreekt op woensdag 15 juli acht bouwplannen. De vergadering begint om half twee ’s middags in het gemeentehuis aan Buiten de Veste. Plannen uit Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland komen aan bod.

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Op woensdag 15 juli vindt de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats in het gemeentehuis van Steenbergen. De bijeenkomst start om half twee ’s middags. Acht bouwprojecten staan op de agenda, waaronder nieuwbouw, woningaanpassingen en een terrasuitbreiding.

In Nieuw-Vossemeer wordt een plan voor een inbreidingslocatie voor woningen aan de Nieuw-Vossemeersedijk besproken. In Steenbergen staan meerdere projecten op de agenda, waaronder de bouw van twee vrijstaande woningen aan Buiten de Veste en het splitsen van bovenwoningen in twee appartementen aan het Kerkplein.

Plannen in Kruisland

Ook Kruisland komt aan bod met twee projecten. Aan de Roosendaalseweg wordt een dakkapel geplaatst op een woning en een twee-onder-een-kapwoning gebouwd naast nummer 48.

Verder wordt een terrasuitbreiding aan de Oost-Havendijk en het plaatsen van een CO2-tank met verdamper aan de Stierenweg in Steenbergen besproken. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op Buiten de Veste 1.