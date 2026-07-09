Militair complex Dongen krijgt extra functie als opleidingslocatie

Het Militair Complex Dongen krijgt vanaf september een nieuwe functie. De Koninklijke Militaire Academie gaat het gebruiken als opleidingslocatie. De uitbreiding is nodig vanwege de groei van Defensie en een tekort aan ruimte in Breda. Er wordt hard gewerkt om het terrein geschikt te maken.

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Defensie breidt uit om beter te kunnen reageren op dreigingen en groeit tot 2030 met 30 procent naar 102.000 medewerkers. De officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) groeit mee, maar heeft onvoldoende ruimte op de huidige locatie in Breda. Daarom wordt het Militair Complex Dongen vanaf september gebruikt als extra opleidingslocatie.

Het terrein in Dongen heeft al een geschikte infrastructuur en ligt op een defensieterrein. Er wordt momenteel hard gewerkt om het complex klaar te maken voor de komst van cadetten. Onder andere een sportzaal, eetzaal en slaap- en recreatieruimtes worden gebouwd. Cadetten zijn jonge militairen die aan het begin van hun officiersopleiding staan.

Beperkte overlast

Defensie probeert tijdens de bouw zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Toch kan er meer bouw- en werkverkeer zijn en zijn bouwgeluiden mogelijk hoorbaar. Ook tijdens de opleiding is de overlast beperkt. Schiettrainingen en oefeningen met explosieven vinden op andere locaties plaats. Wel kan er meer militair verkeer en militairen op straat te zien zijn, bijvoorbeeld bij marsoefeningen.

De opleiding Defensie Korte Officiersopleiding (DKOO) start op 1 september in Dongen. De eerste zeven weken worden gevolgd door 235 cadetten, waarna ze hun opleiding in Breda voortzetten. De DKOO begint meerdere keren per jaar. Cadetten arriveren op zondagmiddag en vertrekken op vrijdagmiddag. Zij reizen met het openbaar vervoer en worden met pendelbussen van Breda Centraal naar Dongen vervoerd, zodat er geen parkeerproblemen ontstaan.

Informatie voor inwoners

Defensie organiseert twee informatiebijeenkomsten voor inwoners van gemeente Dongen. Deze vinden plaats op woensdag 15 juli om vier uur ’s middags en dinsdag 21 juli om zeven uur ’s avonds, beide op het Militair Complex Dongen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de nieuwe functie van het complex en wat dit betekent voor de omgeving.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het e-mailadres [email protected]. In het onderwerp moet ‘Informatiebijeenkomst Militair Complex Dongen’ worden vermeld.