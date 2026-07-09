Overeenkomst voor bouw IKC De Lichtstraat in Vught getekend

De bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) De Lichtstraat in Vught komt dichterbij. Wethouder Jos den Otter en Michiel van Summeren van Cornelissen Bouw hebben donderdagmiddag de aannemingsovereenkomst officieel gemaakt.

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Met het ondertekenen van de overeenkomst is een belangrijke stap gezet in de realisatie van het project. Het IKC wordt een centrale plek waar onderwijs en opvang samenkomen. De uitbreiding voorziet onder andere in een kinderdagverblijf, een gymzaal en een lokaal voor de topgroep.

Samenhangende leeromgeving

Het doel van het plan is een doorlopende leerlijn te creëren van opvang tot en met primair onderwijs. Door voorzieningen te bundelen op één locatie, ontstaat een samenhangende leeromgeving voor kinderen. Dit sluit aan bij de visie van wethouder Den Otter, die benadrukt hoe belangrijk deze ontwikkeling is voor de gemeente.

De bouw kan nu daadwerkelijk van start gaan, waarmee Vught een stap zet naar versterking van haar onderwijsvoorzieningen. Cornelissen Bouw uit Zeeland zal het project uitvoeren.

Met de uitbreiding van IKC De Lichtstraat wordt niet alleen de fysieke ruimte vergroot, maar ook de mogelijkheden voor kinderen in Vught. Het initiatief is een investering in de toekomst van onderwijs en opvang in de regio.