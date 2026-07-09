Werkzaamheden Loveren: drie weken hinder

De weg Loveren tussen de Akkerstraat en de Hoogstratensebaan krijgt een opknapbeurt. Van 13 tot en met 31 juli worden delen van de weg gerepareerd en wordt het asfalt vernieuwd. Dit zorgt voor afsluitingen en omleidingen, vooral in de laatste week.

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De werkzaamheden aan de Loveren in Baarle-Nassau starten maandag 13 juli en duren drie weken. Aannemer Mouwrik Waardenburg voert reparaties uit en vervangt het asfalt op een deel van de weg. Het gaat om het traject tussen de Akkerstraat en de Hoogstratensebaan.

In de eerste fase kan verkeer wisselend passeren, omdat telkens een deel van de weg is afgesloten. Voor automobilisten en fietsers betekent dit dat ze rekening moeten houden met enige vertraging.

Volledige afsluiting eind juli

Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juli is de weg volledig dicht voor doorgaand verkeer. Ook fietsers kunnen dan geen gebruik maken van het traject. De omleiding wordt aangegeven met gele borden.

Als het weer slecht is, kan de planning van de werkzaamheden worden aangepast. De aannemer probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente Baarle-Nassau vraagt bewoners en weggebruikers begrip voor de situatie en benadrukt dat de opknapbeurt nodig is om de weg weer in goede conditie te brengen.