Kees Lepelaars ambassadeur van FC Eindhoven

FC Eindhoven heeft Kees Lepelaars benoemd tot ambassadeur. Hij gaat vanuit een vrijwilligersrol het managementteam ondersteunen en adviseren.

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Kees Lepelaars, voormalig commercieel en algemeen manager bij FC Eindhoven, is officieel benoemd tot ambassadeur van de club. Hij zal zijn kennis en ervaring inzetten om de ontwikkeling van de club te ondersteunen. Lepelaars zal ook fungeren als adviseur en sparringpartner voor het managementteam.

Met zijn jarenlange betrokkenheid bij FC Eindhoven brengt Lepelaars waardevolle expertise mee. De club is blij met zijn terugkeer en wil graag samenwerken met mensen die de organisatie verder vooruit kunnen helpen. Zijn rol richt zich vooral op het ondersteunen van jonge professionals binnen de club.

Lepelaars geeft aan enthousiast te zijn over zijn hernieuwde betrokkenheid. Hij ziet dit als het juiste moment om weer actief te worden binnen de club. Hij koestert mooie herinneringen aan zijn eerdere periode bij FC Eindhoven en hoopt samen met het team nieuwe successen te realiseren.

De benoeming van Lepelaars wordt gezien als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van FC Eindhoven. De club, bekend als de Blauw-Witten, kijkt uit naar zijn bijdrage aan de toekomst.