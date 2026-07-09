Gemeenteraad Boxtel stemt over diverse onderwerpen

De gemeenteraad van Boxtel heeft dinsdagavond vergaderd over belangrijke onderwerpen zoals verduurzaming van het gemeentehuis, benoemingen en moties. Diverse voorstellen zijn unaniem aangenomen, terwijl andere moties werden verworpen of aangehouden.

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Tijdens de raadsvergadering op 7 juli heeft de gemeenteraad van Boxtel diverse onderwerpen besproken. Zo zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2025, evenals de eerste bestuursrapportage 2026, unaniem aangenomen. Daarnaast heeft de raad ingestemd met het uitvoeringskrediet voor het verduurzamen en herinrichten van het gemeentehuis. Een voorstel om de raadszaal geschikt te maken voor live uitzendingen van de In-gespreksavond kreeg eveneens unanieme steun.

Er werd ook gestemd over verschillende moties. De motie ‘Gasloos bouwen’ en een motie over netcongestie in Boxtel werden verworpen. Beide voorstellen kwamen van FvD en BALANS, maar kregen niet voldoende steun van andere partijen. Een motie van BALANS over de Baroniestraat als tweerichtingsstraat met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur vond eveneens onvoldoende draagvlak.

Benoemingen en stemrondes

De raad heeft daarnaast leden en vertegenwoordigers benoemd voor verschillende commissies en bestuursfuncties. Mevrouw Hoogakker - van Vlerken is gekozen tot voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie, terwijl de heer Timmermans en de heer Hussain als leden zijn benoemd. Ook de heer van den Boogaard is gekozen tot lid van het algemeen bestuur WSD, met de heer van der Broek als plaatsvervanger.

Een aantal moties is aangehouden, waaronder een voorstel van D66, Combinatie95 en PRO Boxtel om bij nieuwe aanplant in versteende gebieden grotere bomen te gebruiken. Dit zou vergroening versnellen en verloren groen sneller compenseren. Door het late tijdstip van de vergadering is besloten deze motie later te behandelen.

Andere voorstellen, zoals de benoeming van voorzitters voor In-gespreksavonden en leden van de auditcommissie, zijn zonder tegenstemmen aangenomen. De gemeenteraad zet hiermee stappen in het functioneren van de raad en de verduurzaming van het gemeentehuis.

De volgende raadsvergadering, waarin mogelijk aangehouden moties worden behandeld, wordt binnenkort aangekondigd.