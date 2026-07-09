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Vrouw valt van scootmobiel en raakt zwaargewond, automobilist opgepakt

Vandaag om 16:36 • Aangepast vandaag om 16:55
Vrouw valt van scootmobiel en raakt zwaargewond, automobilist opgepakt in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Vrouw valt van scootmobiel en raakt zwaargewond, automobilist opgepakt in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een vrouw is donderdagmiddag zwaargewond geraakt na een val met haar scootmobiel op een parkeerplaats aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch. Een automobilist is opgepakt omdat hij onder invloed van drugs was. Toch is zijn precieze rol nog onduidelijk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien voor half vier werden de hulpdiensten opgeroepen voor een melding van een botsing aan de Helftheuvelpassage, op een parkeerplaats naast de Albert Heijn. Volgens de melding zou een auto in botsing zijn gekomen met een vrouw op een scootmobiel.

Uit camerabeelden bleek later echter dat het alleen om een valpartij ging. Er zou geen botsing aan het ongeval zijn voorafgegaan. Toch werd de bestuurder van de auto, die stilstond naast de gevallen vrouw, aangehouden. De man bleek namelijk onder invloed van drugs.

Onderzoek moet nu uitwijzen of de man mogelijk toch een rol heeft gespeeld bij de val van de vrouw. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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