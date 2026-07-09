Drie auto's botsen op elkaar, man opgepakt die file omzeilt via fietspad

Drie auto's zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de Rochadeweg in Helmond. Bij de kop-staartbotsing raakte niemand gewond. Wel werd iemand opgepakt die de file probeerde te omzeilen via een fietspad.

Twee auto's liepen bij de botsing flinke schade op. De inzittenden zijn in een ambulance nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Man opgepakt

Na het ongeval werd de weg deels afgesloten. Een man in een kleine vrachtauto reed met hoge snelheid over het fietspad om de file te ontwijken. Daarbij raakte hij een geparkeerde motor en miste hij de eigenaar op een haar na.

De man reed vervolgens door, maar is verderop aangehouden. Na een blaastest is hij meegenomen naar het politiebureau.