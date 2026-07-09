Efteling-ontwerper onthult zijn geheim: 'Missie Luminar een droomproject'
"Het wordt een ontzettend mooie, maar ook grote attractie voor de Efteling." Dat stelt Efteling-ontwerper Sander de Bruijn over 'zijn' nieuwe achtbaan Missie Luminar. Het gaat 50 miljoen euro kosten.
De ontwerper werkt al tweeënhalf jaar aan Missie Luminar, die over drie jaar moet openen. Al die tijd mocht hij niets erover zeggen tegen anderen. "Ik voel me zo opgelucht", vertelt hij. "Er zitten nog wel geheimen in die we later zullen onthullen." De ontwerper geniet vooral van het creëren van een bijzondere beleving voor bezoekers. "Dat is het allerleukste wat je kan doen."
Volgens De Bruijn hoort bij een nieuwe Efteling-attractie meer dan alleen een spectaculaire achtbaan. "Er hoort gewoon een heel mooi verhaal bij." Bij Missie Luminar staat een 'spannende ontdekkingsreis van licht, snelheid en avontuur' centraal. "De Efteling zou de Efteling niet zijn als we daar ook verhalende elementen en decor bij gaan bouwen."
Het voelt voor De Bruijn 'ontzettend bijzonder' en als een 'droomproject' om een attractie te mogen bouwen voor de Efteling. "Het is super eervol als we met elkaar weer een nieuwe beleving gaan bouwen. Ik kijk ontzettend uit naar het bouwproces en naar de eerste reacties van gasten."
Mooie plek
De nieuwe achtbaan, Missie Luminar, komt op het Eiland van de vijf Zintuigen, tegenover de Grand Hotel en vlak bij de ingang van het park. "We hebben gezocht naar een derde gebaar wat het eiland compleet zou maken", vertelt de ontwerper. "De ingang komt vlak bij het plein."
Bezoekers, die 'missionauten' worden genoemd, worden straks vanuit stilstand naar 80 kilometer per uur gelanceerd. "Het eerste moment kun je nog even zwaaien naar je dierbaren voordat die spannende missie écht begint." Daarna schieten de bezoekers richting de lichtbarrière, met onderweg meerdere momenten van gewichtloosheid. "Dus dat wordt een hele spectaculaire beleving."
Met een prijskaartje van 50 miljoen euro is Missie Luminar de duurste attractie ooit van de Efteling. Ook wordt het de eerste hangende achtbaan van het park. Ter vergelijking: Dans Macabre kostte ruim 35 miljoen euro.