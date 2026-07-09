Efteling-ontwerper onthult zijn geheim: 'Missie Luminar een droomproject'

"Het wordt een ontzettend mooie, maar ook grote attractie voor de Efteling." Dat stelt Efteling-ontwerper Sander de Bruijn over 'zijn' nieuwe achtbaan Missie Luminar. Het gaat 50 miljoen euro kosten.

De ontwerper werkt al tweeënhalf jaar aan Missie Luminar, die over drie jaar moet openen. Al die tijd mocht hij niets erover zeggen tegen anderen. "Ik voel me zo opgelucht", vertelt hij. "Er zitten nog wel geheimen in die we later zullen onthullen." De ontwerper geniet vooral van het creëren van een bijzondere beleving voor bezoekers. "Dat is het allerleukste wat je kan doen."

Volgens De Bruijn hoort bij een nieuwe Efteling-attractie meer dan alleen een spectaculaire achtbaan. "Er hoort gewoon een heel mooi verhaal bij." Bij Missie Luminar staat een 'spannende ontdekkingsreis van licht, snelheid en avontuur' centraal. "De Efteling zou de Efteling niet zijn als we daar ook verhalende elementen en decor bij gaan bouwen."