Herinrichting Wilhelminalaan: geef je mening

De gemeente Reusel-De Mierden heeft inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken over de herinrichting van de Wilhelminalaan. Via een vragenlijst, die vandaag is gestart, kunnen zij hun ideeën en voorkeuren doorgeven. Het onderzoek richt zich op het centrumgebied tussen de markt, het gemeentehuis en het busstation.

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De gemeente Reusel-De Mierden betrekt inwoners en andere belanghebbenden vanaf het begin bij projecten, zoals bij de herinrichting van de Wilhelminalaan. Voor dit proces worden ideeën opgehaald via een klankbordgroep, gesprekken met betrokkenen en het inwonerspanel. Dit panel geeft digitaal input over onderwerpen die in de gemeente spelen.

Specifiek voor de herinrichting van het centrumgebied van de Wilhelminalaan is een vragenlijst opgesteld. Dit gebied strekt zich uit tussen de markt, het gemeentehuis en het busstation. De landschapsarchitect van het project zal de resultaten van het onderzoek meenemen in de ontwerpen die zij aan de gemeente voorlegt.

Vragenlijst tot 26 juli

De vragenlijst is vandaag, donderdag 9 juli, geopend en blijft beschikbaar tot zondag 26 juli. Leden van het inwonerspanel hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Niet-leden die in Reusel-De Mierden wonen, kunnen ook deelnemen door de vragenlijst via een speciale knop op de gemeentelijke website in te vullen.

De uitkomsten van het onderzoek worden in september verwacht. Deze resultaten zullen later terug te vinden zijn op de website van het gemeentepanel.