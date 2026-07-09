Koninklijke onderscheiding voor Sander Siebelink

Sander Siebelink heeft donderdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Margo Mulder speldde hem de versierselen op tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

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Sander Siebelink is al jarenlang betrokken bij de Bergse gemeenteraad. Hij was van 2006 tot 2010 wethouder en vervulde daarna tot vorige maand de rol van gemeenteraadslid. Hij begon bij Lijst Linssen, stapte later over naar V-BoZ! en sloot zich uiteindelijk aan bij het CDA. Sinds juni is hij opnieuw wethouder in Bergen op Zoom.

Naast zijn politieke werk heeft Siebelink jarenlang geschiedenis gegeven als docent. Hij werd eerder door zijn leerlingen uitgeroepen tot beste docent. Burgemeester Mulder noemde dit in haar toespraak en benadrukte de hoge verwachtingen die er zijn van zijn inzichten in zijn nieuwe rol als wethouder.

Vanwege zijn langdurige betrokkenheid in de gemeenteraad kreeg Siebelink de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de vergadering in Bergen op Zoom.