Fakkel bij Shell in Moerdijk

Bij Shell in Moerdijk is een fakkel zichtbaar door een storing in een installatie.

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Bij Shell Chemicals Park Moerdijk is sinds donderdagmiddag een fakkel te zien en te horen. Dit komt door een procesverstoring in een van de installaties. Het fakkelen zorgt voor extra licht en geluid in de omgeving.

Shell verwacht dat de hinder in de loop van vrijdag 10 juli voorbij zal zijn. Het fakkelen is een veiligheidsmaatregel om overtollige gassen op een gecontroleerde manier te verbranden. Hierdoor wordt voorkomen dat deze gassen vrijkomen in de lucht.

De fakkel is zichtbaar in de omgeving van Moerdijk en kan mogelijk overlast veroorzaken voor bewoners en bedrijven. Shell biedt via haar eigen kanalen meer informatie over de situatie.