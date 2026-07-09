Geneeskundestudenten geëerd voor heldendaad op station Gilze-Rijen

Matthijs Vromans en Kick Maas hebben bronzen draagmedailles ontvangen voor hun moedige hulp na een treinongeluk op station Gilze-Rijen.

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De onderscheiding is donderdag uitgereikt door burgemeester Derk Alssema namens het Carnegie Heldenfonds. De gemeente spreekt daarmee haar grote waardering uit voor het bijzondere optreden van de twee geneeskundestudenten.

Op 5 januari dit jaar raakte een man met zijn scootmobiel onder een aanstormende trein op het station in Gilze-Rijen. Het slachtoffer verloor daarbij een onderbeen. Matthijs Vromans (20) en Kick Maas (19) waren toevallig op het perron aanwezig en grepen direct in.

Levensreddende eerste hulp

Terwijl omstanders van de schrik verstijfden, belden de twee studenten meteen 112. Onder moeilijke omstandigheden verleenden zij levensreddende eerste hulp. Kick stopte een ernstige slagaderlijke bloeding, terwijl Matthijs het slachtoffer stabiliseerde en beschermde tegen de kou. Dankzij hun snelle en deskundige handelen kon de man in stabiele toestand worden overgedragen aan de hulpdiensten.

Het Carnegie Heldenfonds prijst hun inzet als moedig en kundig. Hoewel Matthijs en Kick zelf niet in levensgevaar waren, namen zij risico’s door onder koude omstandigheden een zwaargewonde te helpen.

Trots op moedige inwoners

Burgemeester Alssema benadrukt dat het optreden van de twee studenten toont wat het betekent om er voor een ander te zijn in een noodsituatie. Hij noemt hun moed en kalmte bewonderenswaardig. “We zijn trots dat we deze bijzondere inwoners vandaag mogen eren.”