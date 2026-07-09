Nieuwe wethouders benoemd in Vught

De gemeenteraad van Vught heeft tijdens een extra vergadering op 6 juli de wethouders voor de nieuwe bestuursperiode benoemd. Na een schriftelijke stemming werden de voorgedragen kandidaten officieel benoemd en beëdigd. Het nieuwe college gaat de komende jaren aan de slag met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Hiermee is de bestuursperiode 2026-2030 officieel gestart.

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De gemeenteraad van Vught heeft maandagavond een nieuw college van burgemeester en wethouders benoemd. Burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan blijft aan, samen met wethouders Jos den Otter, Marion Biezen (beiden Gemeentebelangen), Mark du Maine (VVD), Martien Vromans (SamenLokaal) en Rob Janssen. Marion Biezen en Martien Vromans zijn nieuw in het college, terwijl de andere wethouders hun ervaring uit de vorige bestuursperiode meenemen.

Het nieuwe college combineert ervaring met nieuwe inzichten en zal zich richten op de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Morgen’. Dit akkoord, opgesteld door Gemeentebelangen, VVD en SamenLokaal, bevat de plannen en ambities voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt tot 2030. Het akkoord werd met grote meerderheid aangenomen door 22 van de 23 raadsleden.

Afsluiting vorige periode

Tijdens dezelfde vergadering nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Yvonne Vos. Zij heeft zich de afgelopen jaren met veel betrokkenheid ingezet voor de gemeente Vught. Haar vertrek markeert het einde van een bestuursperiode en de start van een nieuwe.

Met de installatie van het nieuwe college is de nieuwe bestuursperiode officieel begonnen. Het college zal zich de komende jaren inzetten om de ambities uit het coalitieakkoord te verwezenlijken.