Open Dag Helmond Sport met activiteiten en oefenwedstrijd

Helmond Sport organiseert zaterdag 18 juli een Open Dag in het stadion. Vanaf één uur ’s middags zijn er rondleidingen, kraampjes, een spelerspresentatie en een oefenwedstrijd. Ook is er muziek, eten en drinken, en speciale activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis.

Gevonden voor jou

Op zaterdag 18 juli opent Helmond Sport het stadion voor een Open Dag vol activiteiten. Bezoekers kunnen vanaf één uur ’s middags terecht bij de ingang van het uitvak. Het programma biedt voor jong en oud een afwisselende dag met onder meer rondleidingen door het stadion, kraampjes en entertainment.

De rondleidingen door het vernieuwde supportershome starten om kwart over één. Er zijn twee groepen van maximaal 25 personen en tickets kunnen gratis worden opgehaald bij de kraam van Helmond Sport. Wie vroeg komt, maakt meer kans op een plekje.

Op de foto met spelers

Tussen half twee en kwart over twee staan spelers van Helmond Sport klaar voor foto’s en handtekeningen. Ook mascotte Loewy the Cat is aanwezig voor de jongste fans. De spelerspresentatie vindt plaats om kwart voor drie op het veld.

Supporters kunnen verder bij diverse kraampjes terecht, waaronder die van de supportersvereniging en Helmond Sport zelf. Hier is merchandise verkrijgbaar en kunnen seizoenkaarten worden aangeschaft. Voor eten en drinken zorgen Beer and Beefs en Bavaria, terwijl VGLpro voor muziek zorgt.

Oefenwedstrijd en afsluitende afterparty

Om vier uur speelt Helmond Sport een oefenwedstrijd tegen De Magische Spons Regioteam. Dit team bestaat uit amateurspelers uit de regio en wordt geleid door Richard van de Kerkhof. De wedstrijd is gratis toegankelijk voor iedereen.

Na afloop van de wedstrijd start om zes uur een afterparty met DJ Holy Moly en DJ Furiate. De Open Dag eindigt om negen uur ’s avonds. Voor kinderen sluit de kidszone om zeven uur.