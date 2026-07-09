Primeur in Bergeijk: bedrijven kunnen weer groeien door stroom te delen

Bedrijven die jaren op de wachtlijst staan voor een extra stroomaansluiting: het is door het overvolle stroomnet de dagelijkse realiteit. Uitbreiden zit er voor veel bedrijven daarom niet in, maar in Bergeijk hebben ze daar iets op bedacht. Dankzij de eerste energiehub van Brabant delen meerdere bedrijven samen stroom en kunnen zij na lange tijd eindelijk groeien. "Dit gaat zoden aan de dijk zetten", belooft gedeputeerde Bas Maes.

Op het industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk zitten een hoop bedrijven die allemaal tegen hetzelfde probleem aan lopen: het overvolle stroomnet. "Wij hebben drie dochterondernemingen die we samen willen voegen tot een nieuwe vestiging", vertelt Davy Schiricke. Hij is manager bij metaalbewerkingsbedrijf WILVO, een van de bedrijven die deelneemt. Uitbreiden bleek knap lastig te zijn voor het bedrijf. "Tot op heden hadden bedrijven geen problemen met stroom, maar als je nu wil groeien en uitbreiden ben je beperkt door het volle energienet. Je kunt als ondernemer niet meer ongelimiteerd uitbreiden." Primeur in Brabant

Daar moesten ze wat mee, dachten de ondernemers in Bergeijk. Samen met de provincie en netbeheerder Enexis sloegen de bedrijven de handen ineen én met succes. Met een officiële ondertekening werd donderdag de eerste Groeps Transportovereenkomst (GTO) van Brabant beklonken. Volgens de overeenkomst delen de bedrijven op het industrieterrein samen hun stroom door een zogeheten energiehub. Dat zijn een soort lokale energiecentrales. De energie wordt binnen een relatief klein gebied opgewekt en direct in de buurt verbruikt. Ook kan er tijdelijk stroom worden opgeslagen, voor het moment dat er niet genoeg elektriciteit wordt opgewekt. Ook kan stroom worden uitgewisseld. Zo kan het ene bedrijf met zonnepanelen dat even wat minder elektriciteit verbruikt de buurman, die iets meer aan het produceren is, energie geven.

Niet dé oplossing

Het klinkt als het ei van Columbus, maar is het dat ook? "Het is niet dé oplossing voor het overvolle stroomnet, maar het is een deel van de oplossing", zegt Bas Maes, gedeputeerde Klimaat en Energie bij de provincie. "Dat komt, omdat het bijbouwen van meer hoofdspanningsmasten, kabeltracés en stations op dit moment de grootste uitdaging is. Bij een GTO gaan bedrijven slimmer om met de capaciteit die er al is en kunnen ze stroom delen om tekorten te voorkomen. Dit gaat zeker zoden aan de dijk zetten." De podcast Kort en bondig besteedde eerder al aandacht aan dit onderwerp:

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Toch is een GTO niet over een nachteis gerealiseerd, weet ook de netbeheerder. "Het is een ongelofelijk moeilijk proces en het heeft jaren geduurd", vertelt Annette Senger, manager bij Enexis. "Bedrijven moeten echt met elkaar samenwerken en elkaar vertrouwen. Zo moet er data gedeeld worden over de gebruiksgegevens en moet je alleen al uitvinden wie je netburen (aangesloten op hetzelfde stroomnet, red.) zijn." Ook was de wet nog niet klaar voor dit soort samenwerkingen. "De energiewet was hier niet op gericht dus het juridische stuk heeft jaren geduurd. Inmiddels is de wet zo aangepast dat het kan. Het is een lange weg geweest", lacht Schiricke. Toekomstmuziek

De betrokkenen zijn daarom extra trots dat het na al die inspanning gelukt is. "Hoe dit hier met zoveel flexibiliteit gerealiseerd is, gaat heel belangrijk zijn voor de groei van bedrijven in Nederland", zegt Senger. Ook Schiricke vindt het nu al alle investeringen van de afgelopen jaren waard. "Als straks onze nieuwe vestiging volledig draait, is alles het helemaal waard geweest. Wij hebben hier het voorwerk gedaan, zodat het voor andere bedrijven veel makkelijker gaat", zegt hij overtuigd.

Anette Sengers van Enexis en gedeputeerde Bas Maes zijn razend enthousiast (foto: Omroep Brabant).