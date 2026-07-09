Verwarring over topless zonnen en nieuwe achtbaan: dit gebeurde vandaag

Van een bord van een naakte vrouw dat verwarring zwaait tot een nieuwe achtbaan in de Efteling. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

De Efteling krijgt er in 2029 een spectaculaire attractie bij: Missie Luminar, de eerste hangende achtbaan in het park. Met een topsnelheid van 80 kilometer per uur en momenten van gewichtloosheid wordt dit de duurste attractie ooit in Kaatsheuvel; een investering van 50 miljoen euro. Achttien passagiers kunnen tegelijk als 'missionauten' op wetenschappelijke expeditie, waarbij ze de sfeer van negentiende-eeuwse experimenten en ontdekkingsreizen ervaren. De nieuwe achtbaan komt bij de hoofdingang in het themagebied 'Het Eiland van de vijf Zintuigen', waardoor bezoekers het meteen bij binnenkomst zien. Check het hier.

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Mag je nou wel of niet topless zonnen bij de Galderse Meren in Breda? Het verbodspictogram met een naakte vrouw zorgde voor flinke verwarring onder bezoekers, maar provincie en gemeente hebben nu duidelijkheid geschapen. Topless zonnen is gewoon toegestaan - het bord verbiedt alleen naaktrecreatie om onderscheid te maken met het officiële naturistenstrand verderop. Na kritiek en raadsvragen van de SP worden de borden aangepast om misverstanden te voorkomen. Lees hier het hele verhaal.

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Er komen weer tropische temperaturen aan dit weekend, met lokaal zelfs 32 tot 33 graden op zaterdag. Goed nieuws voor vakantiegangers: de warmte blijft langer aanhouden, maar wordt gelukkig minder klam dan twee weken geleden. De nachten koelen af naar zo'n 14 à 15 graden, waardoor die vervelende plaknachten uitblijven. Zondag wordt het rond de 30 graden en die aangename warmte lijkt daarna nog wel even aan te houden. Hier lees je het hele verhaal.

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De Tilburgse wijkagent Erwin van E. (62) zou volgens eigen zeggen het doelwit zijn geweest van een aanslag door medegevangenen. De 'vlogger', bekend van Instagram, werd in januari gearresteerd omdat hij tussen 2023 en 2026 vertrouwelijke politie-informatie zou hebben gelekt naar criminelen via zijn vriendin. Bij een grote zoekactie in de PI Krimpen aan den IJssel werd een zelfgemaakt mes gevonden, waarna Van E. werd overgeplaatst. De sfeer in de gevangenis is volgens hem 'helemaal omgeslagen' sinds zijn komst. Lees zijn verhaal hier.

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