Onderzoeksjournalist: 'Onderzoek naar Zes van Breda was tunnelvisie'

De kans dat de veelbesproken restaurantmoord op Oma Mok uit Breda opnieuw door de rechter wordt beoordeeld, is groter geworden. Nieuwe DNA-vondsten en onthullingen over het politieonderzoek voeden de twijfels over de veroordeling van de zogenoemde 'Zes van Breda', die jarenlang vastzaten voor de moord op de restauranteigenaresse in 1993. Onderzoeksjournalist Joost van Wijk, maker van de documentaireserie De Restaurantmoord, spreekt in de podcast 'Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank' van een onderzoek dat vanaf het begin 'rommelig' verliep

Volgens Joost van Wijk werd het eerste politieonderzoek al na twee maanden onverwacht stopgezet, terwijl belangrijke onderzoekslijnen nog openstonden. Zo zou een getuige die wees naar twee Oost-Aziatische mannen als mogelijke daders nooit serieus zijn onderzocht. Die informatie belandde bovendien niet in het dossier dat aan de rechter werd voorgelegd.

Toen het onderzoek een jaar later werd heropend, richtte de politie zich vrijwel volledig op zes jongeren uit Breda. "Er is alleen gezocht naar bewijs dat zij de daders waren. Andere scenario's zijn nauwelijks onderzocht", zegt Van Wijk. Vooral de verklaringen van drie jonge vrouwen vormden uiteindelijk de basis voor de veroordelingen. Volgens de journalist kwamen die verklaringen onder grote druk van de politie tot stand.

Ook tijdens een eerdere herzieningsprocedure in 2015 zouden cruciale onderdelen buiten beeld zijn gebleven. Zo werd volgens Van Wijk weinig waarde toegekend aan DNA-sporen van een onbekende Oost-Aziatische man die werden gevonden bij het lichaam van Oma Mok en bij een opengebroken gokkast.

Nieuw forensisch onderzoek heeft die sporen nu aanzienlijk versterkt. Naast de eerder bekende bloedsporen zijn ook op een handdoek en op de kleding van het slachtoffer DNA-sporen van dezelfde onbekende man gevonden. Volgens de advocaat-generaal zijn dat belangrijke nieuwe feiten, een juridisch 'novum', die destijds mogelijk tot een andere uitspraak hadden geleid.

De Hoge Raad beslist op 15 december of de zaak opnieuw wordt behandeld. Voor de veroordeelden, die al tientallen jaren volhouden onschuldig te zijn, is dat opnieuw een belangrijk moment. Vooral voor Jane, een van de zes veroordeelden die ernstig ziek is, hopen betrokkenen op een snelle beslissing. Mocht de Hoge Raad instemmen, dan kan de zaak uitgroeien tot een van de grootste mogelijke rechterlijke dwalingen uit de Nederlandse geschiedenis.