Zuidoost-Brabant start netwerk suïcidepreventie

Een nieuw netwerk genaamd ‘Van stilte naar gesprek’ is gestart om suïcidepreventie in Zuidoost-Brabant te verbeteren. 21 gemeenten werken hiervoor samen met de GGD, 113 Zelfmoordpreventie en maatschappelijke organisaties.

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Praten over zelfdoding is moeilijk, maar volgens het nieuwe netwerk essentieel. Het doel is om suïcidaliteit bespreekbaar te maken, signalen eerder te herkennen en inwoners betere ondersteuning te bieden. De officiële aftrap van deze samenwerking vond plaats tijdens een symposium.

Someren is één van de deelnemende gemeenten. Wethouder van Schijndel benadrukt het belang van praten over dit onderwerp. Hij wijst erop dat het niet alleen gaat om nieuwe wetgeving die een gemeentelijk plan verplicht, maar vooral om mensen en hun verhalen. Met het netwerk wil men ruimte bieden voor gesprekken en meer bewustwording creëren.

Betrokkenheid van inwoners

Familie, vrienden, buren en vrijwilligers spelen een cruciale rol bij het herkennen van signalen en het starten van gesprekken. Iedereen kan een verschil maken in het voorkomen van suïcides. Het netwerk hoopt dat meer mensen zich bewust worden van hun invloed.

Hoewel er trainingen en informatie beschikbaar zijn, is directe hulp ook belangrijk. Mensen die zich zorgen maken of hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Het gratis telefoonnummer is 0800-0113 of bel 113.