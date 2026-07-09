Openbare hoorzitting bezwaarschriften in Someren

Op donderdag 16 juli 2026 vindt een openbare hoorzitting plaats in het gemeentehuis van Someren. De zitting begint om half acht ’s avonds en gaat over een bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar heeft betrekking op een afwijzing van een verzoek om informatie op basis van de Wet open overheid.

Gevonden voor jou

De hoorzitting wordt georganiseerd door de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Asten en Someren. Het bezwaar richt zich op een besluit dat op 8 april 2026 is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Someren. Het verzoek om informatie, dat werd afgewezen, is gebaseerd op de Wet open overheid, een wet die toegang tot overheidsinformatie regelt.

Het dossier waar het bezwaar over gaat, is gekoppeld aan een zaak of rapportnummer dat wordt gehanteerd door het Peelland Interventie Team. Dit team houdt zich bezig met handhaving en interventies in de regio Peelland.

Locatie en tijd

De hoorzitting begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Someren aan het Wilhelminaplein 1. De agenda van de zitting is onder voorbehoud van wijzigingen.

Het is een openbare bijeenkomst, wat betekent dat belangstellenden aanwezig mogen zijn. Eventuele vragen over de zaak kunnen worden gesteld aan Jody Eijkemans, secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Voor contact is het zaaknummer handig om bij de hand te hebben.