Kinderen vragen om een pumptrack in Someren

Drie kinderen hebben dinsdag een brief en handtekeningen overhandigd aan de burgemeester en wethouders van Someren. Ze vragen om een pumptrack, een baan voor fietsen, steppen en skateboarden.

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Jelle, Jim en Mex, alledrie acht jaar oud, hebben afgelopen dinsdag een handgeschreven brief overhandigd aan burgemeester Dilia Blok en de wethouders Daniël van Schijndel en Daan Velings. Hun wens: een pumptrack in Someren. Dit is een speciale baan waar kinderen kunnen fietsen, steppen, skateboarden en skeeleren.

De drie jongens hebben niet alleen een brief geschreven, maar ook een indrukwekkende actie opgezet. Ze verzamelden meer dan 230 handtekeningen van kinderen uit de buurt om hun wens kracht bij te zetten. Hiermee hopen ze de gemeente te overtuigen van het belang van een plek waar kinderen actief kunnen buitenspelen.

Kinderen denken mee

De actie van Jelle, Jim en Mex laat zien dat kinderen in Someren graag meedenken over voorzieningen in hun woonplaats. Hun inzet wordt gewaardeerd door de gemeente, die de brief en handtekeningen persoonlijk in ontvangst nam. Of de pumptrack er daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk.

Het initiatief benadrukt hoe belangrijk het is om kinderen ruimte te geven om te spelen en te bewegen. De overhandiging vond plaats in Someren en is een mooi voorbeeld van betrokkenheid van jonge inwoners.