Tak valt op geparkeerde auto bij ziekenhuis in Helmond

Op de parkeerplaats van het Elkerliek Ziekenhuis aan de Warandelaan in Helmond is een tak van een boom op een geparkeerde auto gevallen. De tak is door de brandweer van de auto verwijderd.

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Er vielen geen gewonden. Omdat er mogelijk nog een tak naar beneden kan vallen heeft de brandweer de omgeving afgezet met lint. De wagen raakte flink beschadigd. Het is nog onduidelijk van wie de auto is.