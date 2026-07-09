Navigatie overslaan
Ontdek

Tak valt op geparkeerde auto bij ziekenhuis in Helmond

Vandaag om 21:51
Tak valt op auto in Helmond (Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Tak valt op auto in Helmond (Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Op de parkeerplaats van het Elkerliek Ziekenhuis aan de Warandelaan in Helmond is een tak van een boom op een geparkeerde auto gevallen. De tak is door de brandweer van de auto verwijderd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er vielen geen gewonden. Omdat er mogelijk nog een tak naar beneden kan vallen heeft de brandweer de omgeving afgezet met lint. De wagen raakte flink beschadigd. Het is nog onduidelijk van wie de auto is.

Tak valt op auto in Helmond (Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Tak valt op auto in Helmond (Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.