Bezwaren over bomenkap en dwangsom in openbare hoorzitting

Op dinsdag 14 juli 2026 behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften van de A2-gemeenten in Heeze bezwaren over bomenkap in Valkenswaard en een dwangsom in Heeze.

Gevonden voor jou

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze. De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.40 uur.

Op de agenda staan twee zaken. Het eerste bezwaar gaat over een besluit van het college van Valkenswaard. Dit betreft de vergunning voor het kappen van drie zomereiken en twee platanen, nodig voor de reconstructie van de Valkenswaardse Poort. Dit gebied ligt bij de Luikerweg, Zuidelijke Randweg en Kromstraat in Valkenswaard.

Overtredingen met dwangsom

Het tweede punt op de agenda betreft een bezwaar tegen een besluit van het college van Heeze-Leende. Hier is een last onder dwangsom opgelegd vanwege veiligheids- en andere overtredingen op een adres aan de Vlaamseweg 17 in Heeze. Dit bezwaar wordt behandeld vanaf 20.10 uur.

De agenda van de hoorzitting kan nog wijzigen. Wie als toehoorder aanwezig wil zijn, wordt geadviseerd om op de dag zelf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie.