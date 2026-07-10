Auto vat vlam tijdens het rijden door Veghel en brandt uit

Een rijdende auto is donderdagnacht uitgebrand op de Corridor in Veghel. De bestuurder zag op het dashboard dat er sprake was van een storing. Niet lang daarna zag hij rook onder motorkap vandaan komen.

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De bestuurder zette de auto daarop snel stil naast de weg en belde 112. Korte tijd later stond de auto in lichterlaaie. De brandweer was snel ter aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.